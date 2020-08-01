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Haber Giriş: 01.08.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Filip Novak yerine Trabzonspor'un yeni sol beki...

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Son Dakika Transfer Haberi | Filip Novak yerine Trabzonspor'un yeni sol beki...
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Filip Novak'ın Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmesinin ardından Trabzonspor, yeni sol bek transferi için çalışmalara başladı.

Novak henüz Fenerbahçe’ye resmi imza atmasa da taraflar büyük ölçüde el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler, Novak’a önümüzdeki sezon imza parasıyla tam 2.5 milyon Euro verecek. Bu rakam Çek sol bekin Trabzonspor’da kazandığının 3 katı.

Alternatif arayışlarına başlayan yönetim, Hoffenheim’da görev yapan Yunan futbolcu Konstantinos Stafylidis ile el sıkışmıştı. Bu oyuncu beklemede tutuluyor.

Diğer aday ise Sparta Prag ile kontratı sona eren 28 yaşındaki Martin Frydek. Çek sol bek, geçen sezon 30 maçta 3 gol 7 asistle oynadı. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Filip Novak yerine Trabzonsporun yeni sol beki...

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