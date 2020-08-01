Son Dakika Transfer Haberi | Filip Novak yerine Trabzonspor'un yeni sol beki...

Novak henüz Fenerbahçe’ye resmi imza atmasa da taraflar büyük ölçüde el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler, Novak’a önümüzdeki sezon imza parasıyla tam 2.5 milyon Euro verecek. Bu rakam Çek sol bekin Trabzonspor’da kazandığının 3 katı.

Alternatif arayışlarına başlayan yönetim, Hoffenheim’da görev yapan Yunan futbolcu Konstantinos Stafylidis ile el sıkışmıştı. Bu oyuncu beklemede tutuluyor.

Diğer aday ise Sparta Prag ile kontratı sona eren 28 yaşındaki Martin Frydek. Çek sol bek, geçen sezon 30 maçta 3 gol 7 asistle oynadı. (Fanatik)

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