Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Hulk operasyonu! "Gelirim" dedi...

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.

35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek. Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Fenerbahçe bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi. Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor. Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.