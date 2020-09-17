Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Beko, İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncularından İsmail Karabilen, 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesspor'da forma giyecektir. Bu anlaşmanın sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, kariyerinin bu döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.