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Basketbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Beko, İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Beko, İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, genç oyuncularından İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncularından İsmail Karabilen, 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesspor'da forma giyecektir. Bu anlaşmanın sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, kariyerinin bu döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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