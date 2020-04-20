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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Kongolu sol bek, İstanbul’daki çevresine, “Vodafone Park’ta görüşürüz” diyerek mesaj verdi.

Koronavirüs nedeniyle daha bu sezonun ne olacağı belirsizliğini korurken gelecek yılın planları da yapılmaya başlandı...

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmak istiyor.

29 yaşındaki oyuncunun da buna sıcak baktığı ve İstanbul'daki çevresine, "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek tarafını belli ettiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Alanya'da birlikte çalıştığı eski öğrencisine olumlu bakıyor. (Sabah)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Fabrice NSakaladan Beşiktaşa yeşil ışık

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