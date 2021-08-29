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Futbol
Ä°brahim ALÄ°OÄžLU / DHA
Haber GiriÅŸ: 29.08.2021 - 12:44 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika transfer haberi: Enis Destan Salzburg yolcusu! Bonservis...

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AltÄ±norduâ€™nun genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Enis Destan, takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°stanbulspor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in geldiÄŸi Ä°stanbul kampÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla vedalaÅŸan golcÃ¼ futbolcu, transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmak iÃ§in Avusturyaâ€™ya gitti.Â

Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genÃ§ futbolcu iÃ§in 2.5 milyon Euro ve sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 30 pay teklif etmesi Ã¼zerine kulÃ¼bÃ¼ AltÄ±nordu oyuncuya transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in izin verdi. 19 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu bugÃ¼n takÄ±mÄ±nÄ±n kampÄ±ndan ayrÄ±larak transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Avusturyaâ€™ya gitti.

Almanya ve Avusturyaâ€™dan bir Ã§ok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaÅŸma saÄŸlayamamasÄ± durumunda diÄŸer teklifleri deÄŸerlendirecek. Avusturyaâ€™dan bir takÄ±mÄ±n daha Destan ile ciddi ÅŸekilde ilgilendiÄŸi ve resmi teklif yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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