Son dakika transfer haberi: Enis Destan Salzburg yolcusu! Bonservis...

Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genÃ§ futbolcu iÃ§in 2.5 milyon Euro ve sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 30 pay teklif etmesi Ã¼zerine kulÃ¼bÃ¼ AltÄ±nordu oyuncuya transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in izin verdi. 19 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu bugÃ¼n takÄ±mÄ±nÄ±n kampÄ±ndan ayrÄ±larak transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Avusturyaâ€™ya gitti.

Almanya ve Avusturyaâ€™dan bir Ã§ok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaÅŸma saÄŸlayamamasÄ± durumunda diÄŸer teklifleri deÄŸerlendirecek. Avusturyaâ€™dan bir takÄ±mÄ±n daha Destan ile ciddi ÅŸekilde ilgilendiÄŸi ve resmi teklif yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.