Son Dakika Transfer Haberi | Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu.

İspanya basınında yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcu, İspanya ikincii lig takımı Cartagena'ya imza atacak.

Deportivo ile sözleşmesi biten ve serbest konumda olan Emre Çolak'ın ismi Galatasaray ile anılıyordu.

Geçen sezon Deportivo'da 17 maça çıkan Emre Çolak, 2 gol kaydetti.