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Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Emir Dilaver resmen Çaykur Rizespor'da!

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Son Dakika Transfer Haberi | Emir Dilaver resmen Çaykur Rizespor'da!
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bosna Hersek asıllı Avusturyalı stoper Emir Dilaver'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı.

Emir Dilaver’e hayırlı olsun dileklerimizle, Kulübümüze Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz…

Son Dakika Transfer Haberi | Emir Dilaver resmen Çaykur Rizesporda

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