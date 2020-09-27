Son Dakika Transfer Haberi | Emir Dilaver resmen Çaykur Rizespor'da!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bosna Hersek asıllı Avusturyalı stoper Emir Dilaver'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı.
Emir Dilaver’e hayırlı olsun dileklerimizle, Kulübümüze Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz…
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle