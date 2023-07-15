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Son dakika transfer haberi: Dusan Tadic adım adım Beşiktaş'a! Ajax'a veda etti

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#Transfer#Dusan Tadic#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Dusan Tadic adım adım Beşiktaşa Ajaxa veda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Beşiktaş'ın teklif sunduğu Sırp yıldız Dusan Tadic, Ajax ile yollarını ayırdı.

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Orta saha için Roberto Pereyra’nın transferini bitiren Beşiktaş hücum hattını da yıldız bir oyuncu ile takviye etmeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar uzun süredir gündemde olan Ajax’ın Sırp yıldızı Dusan Tadic’i kadrosuna katmaya artık çok yakın.

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TEKLiF 3.5 MiLYON EURO

Kartal 34 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık teklifte bulundu. Oyuncuya önerilen rakam ise bonuslarla birlikte senelik 3.5 milyon Euro.

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Kulübün sembol oyuncularından biri olan Tadic ile Ajax arasında fesih görüşmeleri sona erdi ve Sırp oyuncu Hollanda ekibine resmen veda etti.

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#Transfer#Dusan Tadic#Beşiktaş

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