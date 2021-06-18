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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpspor'da! İmzalar atıldı
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpspor'da! İmzalar atıldı

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Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpspor'da! İmzalar atıldı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu transferini de açıkladı.

Spor Arena bu transferi dün özel haberle okuyucularına duyurmuştu.

Gün içerisinde AA muhabirine konuşan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Bogdan Stancunun yeni takımı belli oldu
Son dakika transfer haberi: Bogdan Stancu'nun yeni takımı belli oldu!

İLERİ ÜÇLÜSÜ HAZIR

Son yapılan transferlerin ardından Eyüpspor'un hücum hattı Umut Bulut, Stancu ve Erencan Yardımcı şeklinde oluştu.

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