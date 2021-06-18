Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpspor'da! İmzalar atıldı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu transferini de açıkladı.

Spor Arena bu transferi dün özel haberle okuyucularına duyurmuştu.

Gün içerisinde AA muhabirine konuşan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söylemişti.

İLERİ ÜÇLÜSÜ HAZIR

Son yapılan transferlerin ardından Eyüpspor'un hücum hattı Umut Bulut, Stancu ve Erencan Yardımcı şeklinde oluştu.