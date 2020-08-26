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Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Gökhan Töre için iki oyuncu gidiyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Gökhan Töre için iki oyuncu gidiyor!
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Gökhan Töre'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a takasta kullanacağı isimleri belirledi.

Beşiktaş Yönetimi'nin Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a Umut Nayir ve Ajdin Hasic'i vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

Umut'un bonservisiyle, Ajdin Hasic'in de bir yıllığına kiralık verileceği öne sürüldü.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Gökhan Töre'nin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtti.

Resmi teklif almadıklarını kaydeden başkan, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a gitmek istediğini biliyoruz. Sergen hoca ile de konuştum, hocanın da istediğini biliyoruz. Ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Konuşulduğunu ve ilgilendiğini biliyoruz ama. Çok iyi işler yaptı Malatya'da. Beşiktaş daha önceki kendi takımı, gidebilir, normal karşılıyoruz." dedi. (Takvim)

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaştan Gökhan Töre için iki oyuncu gidiyor

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