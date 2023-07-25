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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Ante Rebic için Milan'a ikinci teklif

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#Transfer#Ante Rebic#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Ante Rebic için Milana ikinci teklif
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat sol açık için yeniden İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Haziran ayında Beşiktaş’ı reddeden Milan, yıldız oyuncu için beklediği teklifleri alamadı. Siyah beyazlılar da bir kez daha kiralama teklifini masaya koydu.

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Yeni sezon öncesi Ganalı stoper Daniel Amartey ve Kamerunlu ön libero Jean Onana transferlerini duyuran Beşiktaş’ta hedef, kariyerine AC Milan’da devam eden Ante Rebic... 29 yaşındaki sol kanat, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistle oynasa da sakatlıkları nedeniyle son iki sezonda sadece 33 karşılaşmaya çıkabilince gözden düştü. Nitekim teknik direktör Stedano Pioli de Rebic’i kadroda düşünmüyor.

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Beşiktaş, Rebic için haziran ayında kiralama formülü için Milan’ın kapısını çalmış ancak ret yanıtı almıştı. Daha iki yıllık sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncuyu bonservisi ile göndermeyi amaçlayan İtalyan ekibi beklediği teklifleri alamayınca mecburen kiralama seçeneğini masaya yatırdı.

‘YARISINI VERELiM’

Beşiktaş yönetimi de oyunucunun yaklaşık 5 milyon Euro olan yıllık garanti ücretinin yarısını karşılayarak sezon sonu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Milan cephesi ise yıllık ücretin tamamını Beşiktaş’a yükleme amacında...

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BEŞiKTAŞ’A KARDEŞ KULÜP

Alman TSV Rosenheim Kulübü’nün yönetimi, Almanya kampının son gününde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i ziyaret ederek kulüplerinin formasını hediye ettiler. Başkan Ömer Kaya Beşiktaş başta olmak üzere Türk takımlarının alt yapılarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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#Transfer#Ante Rebic#Beşiktaş