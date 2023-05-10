Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 takviye istiyor! Liste sunuldu, yeni Josef-Atiba arayışı başladı

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı’nın scout ekipleriyle birlikte hazırladıkları rapor doğrultusunda transfer için çalışmalar hızlandırıldı.

Siyah beyazlı scout ekibi, teknik ekibin orta sahada uzun zamandır eksikliğini hissettiğini Josef De Souza ve Atiba kalitesinde bir oyuncu arayışına başladılar.

Öncelikle Almanya, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, Arjantin, Kolombiya ve Portekiz’de birçok oyuncuyu izleyen scout ekibi hazırladığı listeyi teknik ekibe sundu.

ATİBA 10 YILDA SEMBOL OLDU

2013’te geldiği Beşiktaş’ta çalışkanlığı, disiplini ve performansı ile takımın en önemli ve sembol oyuncularından biri olan Atiba Hutchinson siyah beyazlı takımda 10 yılda 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası. 1 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Şu an 40 yaşında olan Atiba saha içi ve saha dışında örnek duruşuyla herkesin takdirini kazandı.

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2.5 yıl görev yaptığı Beşiktaş’ta orta sahanın en kilit isimlerinden biri olan Josef de Souza da kariyerine Çin’de devam etmeyi tercih ederken eksikliği en çok hissedilen oyuncuların başında geldi.

ÖNCELİKLE 4 OYUNCU ALINACAK

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı da yeni sezon için transferde öncelikle 4 transfer yapacaklarını açıklamıştı.

Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmalarının olduğunu ifade eden Kazancı “Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak” demişti.

Siyah beyazlı idareci sezon sonunda takımdan ayrılan isimler olursa transfer sayısının artabileceğini ifade ederken yeni Josef-Atiba kalitesinde bir oyuncu için arayış sürüyor.