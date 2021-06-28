Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta forvet operasyonu! "Bonservisini al ve gel..."

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği ise Aboubakar'ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı...

Sabah'ın haberine göre; Bu mevki için Beşiktaş'ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa... Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor.

Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro'dan alması halinde Brezilyalı'yı transfer etmeyi planlıyor.

Üçüncü aday ise Hatayspor'dan Mame Diouf... Ancak Kartal, Hatayspor'a 1.1 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemek istemiyor ve bu futbolcuya da "Bonservisini al, gel" mesajı verildi.