Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan flaş Gökhan Töre açıklaması!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;
Josef de Souza geldi, 2-3 takviye daha olabilir. Onlar da geldikten sonra daha üst düzey oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz.
ABOUBAKAR YANITI
Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız.
GÖKHAN TÖRE'Yİ KADROYA KATACAĞIZ
Görüştük, teklifimizi ilettik, şartlarda anlaşırsak Gökhan Töre'yi de kadroya katacağız inşallah
VIDA İÇİN TEKLİFLER VAR
Vida için teklifler var ama şu anda öncelikli konu o değil, eksikleri tamamlayalım sonra bakacağız.
TEKLİFLER VAR AMA...
Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar.
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