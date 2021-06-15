Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bombası patlamak üzere!

Beşiktaş'ta yönetim, taraftar, camia hatta futbolcuların da gözünü çevirdiği teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme durumu artık nihayete varıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Yalçın ile 3. görüşmeyi yapmasıyla birlikte olumlu ilerleyen süreç cuma günü imza ile neticeleniyor.Normal şartlarda bugün yapılması planlanan zirve, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye-Galler maçını izlemek için Azerbaycan'a gidecek olmasından dolayı cuma gününe ertelendi.

Tatiline Çeşme'de devam eden Yalçın'ın perşembe günü İstanbul'a geleceği ve ertesi gün de 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Siyah-Beyazlılarda transfer sayısı, gelecek-gidecek oyuncular, idari işler gibi konuların etraflıca görüşüleceği ve transfer harekâtına başlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 6 milyon TL alan Yalçın'ın yeni maaşı 16 milyon TL olacak. Bunun yanı sıra 4 milyon TL de başarı bonusu sözleşmede yer alacak.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan ve Şubat 2016'da Çin ekibi 50 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olan Alex Teixeira'yı Beşiktaş istiyor. Kartal'ın Ocak 2021'de Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teklifin 2 milyon Euro+bonusları içeren 2+1 yıllık olduğunu yazdı.

Teixeira'nın ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istediği bildirildi. 31 yaşındaki yıldız, Çin Ligi'nde 153 maçta, 73 gol attı, 43 asist yaptı.