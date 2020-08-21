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Son dakika transfer haberi | Beşiktaşlı Tyler Boyd’a Gençlerbirliği talip oldu
Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd’a Gençlerbirliği’nin talip olduğu öğrenildi.
Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında...
Beşiktaş yönetiminin teklif gelmesi halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın’a bırakacağı öğrenildi. (Takvim)
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