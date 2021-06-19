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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!

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Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou’ya ilgi artıyor.

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi.

İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu.

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