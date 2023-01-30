Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gözü Amerika pazarında! Yönetim 3 futbolcunun peşinde

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Beşiktaş Yönetimi ara transferde teknik heyetin raporuna göre, uygun maliyetli isimler ararken teknik direktör Şenol Güneş’in orta sahaya takviye istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adam özellikle takım savunmasındaki sıkıntılara işaret ederek savunmaya yardım edebilecek, tercihen ‘6 numara’ mevkiinde bir isimle hücuma yönelik bir orta saha isterken yönetim gözünü ABD pazarına çevirdi. Daha önce Cyle Larin gibi bir yeteneği uygun bir maliyetle buradan transfer eden siyah beyazlılar ‘yeni dünya’dan yeni bir cevher keşfetme peşinde.

MARTİNEZ TAMAM, SIRA KULÜBÜNDE

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da bu bağlamda ABD’de MLS Ligi’nde forma giyen oyuncuların temsilcileri ile temaslara başladı.

Adaylardan ilki, Philadelphia Union’da oynayan Venezuelalı Jose Martinez... Milli takımda da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş’a gelmek istediği belirtilirken siyah beyazlı yönetimin, 2 milyon dolar teklif ettiği Union kulübünü iknaya çalıştığı öğrenildi.

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Bir diğer aday ise Minnesota United’ın 27 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Emanuel Reynoso. Hücuma yönelik bir orta saha olan Arjantinli Reynoso için de temaslar sürüyor.

REYNOSO’NUN DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Minnesota’nın iki sezon önce Boca Juniors’tan transfer ettiği Reynoso’ya 10 milyon Euro değer biçilirken, hem 10 numara hem de sol ve sağ kanatta oynayabilen bu isim için Beşiktaş fiyatı aşağı çekmeye çalışıyor. Listedeki üçüncü isim ise Efrain Alvarez...

20 yaşındaki Meksikalı oyuncu da Reynoso gibi 10 numara mevkiinde forma giyiyor. Los Angeles Galaxy forması giyen Alvarez genç yaşına karşın MLS’te şimdiye dek 81 maça çıkarken 6 gol ve 13 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekerken siyah beyazlı yönetim bu oyuncu için de harekete geçti.