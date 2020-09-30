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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'a Mirin müjdesi! Yeni talip çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'a Mirin müjdesi! Yeni talip çıktı

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'a Mirin müjdesi! Yeni talip çıktı
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin'e talip çıktı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Nicolas Isimat-Mirin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınında yer alan habere göre; Royal Antwerp, Fransız stoperin transferi için devreye girdi.

PSV Eindhoven'dan 2019 yılında transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 14 maça çıktı.

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