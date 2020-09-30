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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'a Mirin müjdesi! Yeni talip çıktı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin'e talip çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Nicolas Isimat-Mirin için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika basınında yer alan habere göre; Royal Antwerp, Fransız stoperin transferi için devreye girdi.
PSV Eindhoven'dan 2019 yılında transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 14 maça çıktı.
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