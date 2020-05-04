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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Bedava geliyor...

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Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Loris Karius'un yerine geçecek kaleciyi buldu.

Sabah'ın haberine göre; Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni kalecisini buldu Bedava geliyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni kalecisini buldu Bedava geliyor...

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