Son dakika transfer haberi... Beşiktaş milli yıldızın transferini bitiriyor! 3 yıllık anlaşma...
Son dakika haberi... Beşiktaş, transferde ilk ciddi hamlesini yaptı. Siyah-beyazlıların, milli yıldız ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, hücum hattı için milli futbolcuyla anlaşma sağladı.
A Spor'un geçtiği habere göre Beşiktaş, milli oyuncu Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Kenan Karaman'la küçük pürüzlerin giderildiği ve sözleşmenin hazırlandığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın milli futbolcu ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
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