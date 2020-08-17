Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Gökhan Töre için ısrarcı

Spor Arena / İsmail ER | Transferleri 25 Ağustos’ta PAOK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemeleri maçına yetiştirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öncelikle takımdan ayrılan Burak Yılmaz’ın yerine santrfor arayan siyah beyazlılar, diğer yandan kanatlara takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibinin ve menajerlerin önerdiği çok sayıda oyuncuyla görüşen yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Gökhan Töre...

Takıma büyük katkı yapar

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen yıl Yeni Malatyaspor’da birlikte çalıştığı Gökhan’ın kendileri için ideal bir oyuncu olduğunu belirterek, transferi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Geçmişte Beşiktaş forması giydiği için camianın dinamiklerini çok iyi bilen Gökhan’ın, her iki kanatta da oynayabildiğini ifade eden Yalçın, bu futbolcunun takıma büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

Geçen sezon 28 maçta oynadı

Sergen Yalçın’ın ısrarı üzerine Gökhan Töre’nin transferine ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, Yeni Malatyaspor’a Umut Nayir ve bir miktar para teklifinde bulunacak. Sarı siyahlı takımda geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen 28 yaşındaki Gökhan, 2 gol atıp 5 asist yaptı. Bu oyuncuya karşılık bonservisiyle verilmesi planlanan 27 yaşındaki Umut Nayir ise 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asist üretti.

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