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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Umut Meraş ile anlaştı! Bugün resmen...
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Umut Meraş ile anlaştı! Bugün resmen...

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde oyuncuyla ve menajeriyle anlaştı ancak Benfica'nın kararı bekleniyor. Öte yandan Umut Meraş'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Spor Servisi - İsmail ER Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Gedson Fernandes ile de görüşen siyah beyazlılar oyuncu ve menajeriyle anlaşmaya vardı ancak kulübü Benfica henüz ikna edilebilmiş değil.

Sol bek Umut Meraş’ın transferinde de sona gelindi. Siyah beyazlıların resmi imzaları bugün atması bekleniyor.

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