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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

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Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Başakşehir, geçen sezon Göztepe forması giyen Peter Zulj ile anlaştı. Anderlecht takımından kiralık olarak Göztepe'de oynayan Avusturyalı oyuncunun transferi için Başakşehir prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir, geçen sezon Göztepe forması giyen Peter Zulj ile anlaştı. Ajansspor'un haberine göre, geçen sezon Anderlecht takımından kiralık olarak Göztepe'de oynayan Avusturyalı oyuncunun transferi için Başakşehir kulübü prensip anlaşmasına vardı. Göztepe ile geçen sezon 16 maça çıkan ve 4 gol atan Zulj, 11 kez Avusturya A Milli Takım forması giymişti.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirden sürpriz transfer Anlaşma sağlandı

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