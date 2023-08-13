Son dakika transfer haberi: Arsenal’den Beşiktaş’a Pepe daveti! Görüşme tarihi belli oldu

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Kanat oyuncusu arayışını sürdüren Beşiktaş, Arsenal’de forma giyen Nicolas Pepe’nin transferinde önemli bir aşama kaydetti...

Futbolcuyu kiralamak isteyen siyah beyazlılara, “Kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” diyerek olumsuz yanıt veren İngiliz kulübü, beklediği teklifleri alamayınca Beşiktaş’a, “Gelin görüşelim” çağrısı yaptı.

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İki kulübün yöneticileri önümüzdeki hafta bir araya gelerek kiralama şartlarını görüşecek; eğer anlaşma sağlanırsa bu kez Beşiktaş ile Pepe masaya oturacak.

Arsenal, 2019’da 80 milyon Euro’ya Lille’den satın aldığı Pepe’yi geçen sezon da Nice’e kiralamıştı. Nice’te başarılı performans gösteren Fransız yıldız, forma giydiği 28 maçta 8 gol, 1 asist üretti.