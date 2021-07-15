Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan David Luiz'e çılgın teklif!

Spor Arena Dış Haber - Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından David Luiz transferini de bitirmeye niyetli. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor, 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon Euro maaş önerdi.

David Luiz transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.