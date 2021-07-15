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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan David Luiz'e çılgın teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan David Luiz'e çılgın teklif!

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Kadrosuna Balotelli ve Belhanda'yı katarak adından söz ettiren Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, David Luiz transferinde de mutlu sona yaklaşıyor. Güney ekibinin Brezilyalı yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber - Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından David Luiz transferini de bitirmeye niyetli. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor, 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon Euro maaş önerdi.

David Luiz transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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