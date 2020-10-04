Son Dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo İstanbul'a geldi!

Trabzonspor’un anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, İstanbul’a geldi.



Trabzonspor’un anlaşma sağladığı Vitor Hugo, İstanbul’a geldi. Paris’ten hareket eden Brezilyalı stoper 15.20’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı’ndan bordo-mavili kulüp ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon’a hareket edecek.

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