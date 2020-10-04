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Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo İstanbul'a geldi!

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Son Dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo İstanbul'a geldi!
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Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor’un anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, İstanbul’a geldi.

Trabzonspor’un anlaşma sağladığı Vitor Hugo, İstanbul’a geldi. Paris’ten hareket eden Brezilyalı stoper 15.20’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı’ndan bordo-mavili kulüp ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon’a hareket edecek.

Son Dakika | Trabzonsporun yeni transferi Vitor Hugo İstanbula geldi

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