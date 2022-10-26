Son Dakika: Trabzonspor'un Kızılyıldız kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın kadrosu açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kadroda kart cezalı Maxi Gomez ve Naci Ünüvar yer almadı.

Bordo mavii takım, bugün saat 11:45’te tesislerden havalimanına doğru hareket edecek. Saat 12:30’da özel uçakla Belgrad’a doğru yola çıkacak.

İŞTE Trabzonspor'UN Kızılyıldız KADROSU

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Jens Stryger Larsen

5. Vitor Hugo

6. Stefano Denswil

7. Hüseyin Türkmen

8. Marc Bartra

9. Eren Elmalı

10. Emmanouil Siopis

11. Doğucan Haspolat

12. Marek Hamsik

13. Gbamin

14. Enis Bardhi

15. Abdülkadir Ömür

16. Bakasetas

17. Montassir Lahtimi

18. Yusuf Erdoğan

19. Yusuf Yazıcı

20. Trezeguet

21. Djaniny Semedo

22. Umut Bozok

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