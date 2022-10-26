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Son Dakika: Trabzonspor'un Kızılyıldız kadrosu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#UEFA#Kızılyıldız
Son Dakika: Trabzonsporun Kızılyıldız kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 11:40

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu müsabakanın kadrosu belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın kadrosu açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kadroda kart cezalı Maxi Gomez ve Naci Ünüvar yer almadı.

Bordo mavii takım, bugün saat 11:45’te tesislerden havalimanına doğru hareket edecek. Saat 12:30’da özel uçakla Belgrad’a doğru yola çıkacak.

İŞTE Trabzonspor'UN Kızılyıldız KADROSU

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Jens Stryger Larsen
5. Vitor Hugo
6. Stefano Denswil
7. Hüseyin Türkmen
8. Marc Bartra
9. Eren Elmalı
10. Emmanouil Siopis
11. Doğucan Haspolat
12. Marek Hamsik
13. Gbamin
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Montassir Lahtimi
18. Yusuf Erdoğan
19. Yusuf Yazıcı
20. Trezeguet
21. Djaniny Semedo
22. Umut Bozok

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Son Dakika: Trabzonsporun Kızılyıldız kadrosu belli oldu

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#Trabzonspor#UEFA#Kızılyıldız

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