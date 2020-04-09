Son Dakika | Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'a Napoli kancası!

Spor Arena Dış Haber - Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth'un talipleri artıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, Norveçli golcüyü transfer listesine aldı.

ARKADIUSZ MILIK'İN YERİNE

Haberde; Napoli'nin, bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'u beklentileri karşılayamayan Arkadiusz Milik'in yerine transfer edeceği belirtildi.

Ayrıca Sörloth ile Manchester United ve Real Madrid'in de ilgilendiği yönünde haberlerin de basında yer aldığı hatırlatıldı.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı yıldız futbolcu, bu sezon 39 maçta 25 gol attı ve 7 asist yaptı.





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