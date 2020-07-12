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Haber Giriş: 12.07.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

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Son Dakika | Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kafilesi açıklandı.

İşte Trabzonspor'un Denizli kafilesinde yer alan oyuncular

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

MAJID HOSSEINI

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

DOĞAN ERDOĞAN

TAHA TUNÇ

ABDULKADİR PARMAK

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

Son Dakika | Trabzonsporun Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

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