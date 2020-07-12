Son Dakika | Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kafilesi açıklandı.
İşte Trabzonspor'un Denizli kafilesinde yer alan oyuncular
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
MAJID HOSSEINI
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
FILIP NOVAK
ABDURRAHİM DURSUN
DOĞAN ERDOĞAN
TAHA TUNÇ
ABDULKADİR PARMAK
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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