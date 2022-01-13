Son Dakika: Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan sürprizi! Anlaşma sağlandı, Cuma günü...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaraydan ayrılan Fatih Terimden ilk paylaşım İlk ve son...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'#Fatih Terim
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Bakan Koca Vakalar 4 kat arttı diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalımBakan Koca 'Vakalar 4 kat arttı' diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalım#Koronavirüs
Prens Andrewa soğuk duş Hepsi elinden alınıyorPrens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor#Prens Andrew
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
İnsanlık dışı olay Görenler büyük tepki gösterdiİnsanlık dışı olay! Görenler büyük tepki gösterdi#İnşaat İşçisi
Bakan Ersoydan Türkiyenin turizm vizyonuna dair önemli mesajlarBakan Ersoy'dan Türkiye'nin turizm vizyonuna dair önemli mesajlar#Mehmet Nuri Ersoy
Altayda Mustafa Denizli dönemi sona erdi Resmi açıklama...Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi! Resmi açıklama...#Mustafa Denizli
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
AK Partiden Kılıçdaroğluna sert tepki: Yazık, acınası haldeAK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'#Ak Parti
Hazine ve Maliye Bakanlığından İSKİnin KDV iddialarına yalanlamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama#İSKİ
Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedimAcun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim#Acun Ilıcalı
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan sürprizi! Anlaşma sağlandı, Cuma günü...

#Transfer#Yusuf Erdoğan#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspordan Yusuf Erdoğan sürprizi Anlaşma sağlandı, Cuma günü...

Son dakika haberi... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, devre arası transfer döneminde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon’a davet etti. Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz’ın ardından Yusuf Erdoğan’ı da kadrosuna katarak 4’üncü transferini gerçekleştirdi.

Bu sezon Kasımpaşa formasını 20 maçta giyen Yusuf Erdoğan, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Yusuf Erdoğan#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler