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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Caleb Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Ekuban ve Kamil Ahmet'in sakatlığı ile ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik şu ifadeleri kullandı.

Kamil Ahmet Çörekçi

Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Caleb Ekuban

Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Son Dakika | Trabzonspordan sakatlık açıklaması Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

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