Son Dakika | Trabzonspor'dan Joao Pereira'dan veda gibi paylaşım!

Trabzonspor'un deneyimli sağ beki Joao Pereira'nın paylaşımı şu şekilde:

''Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa ligine katılmak, Türkiye kupasını, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve şampiyonlar ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerinde daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun bu takım bu şehir ve bu taraftarların kalbimde hep bir yeri olacak.''

36 yaşındaki Pereira bu sezon biri kupada olmak üzere 6 maçta forma giydi. Portekizli futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonu bitecek.

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