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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması: 'Pozitif vaka çıkmadı'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 20:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması: 'Pozitif vaka çıkmadı'

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Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması: 'Pozitif vaka çıkmadı'
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Trabzonspor, kulüpte dördüncü kez yapılan test sonuçlarında da herhangi bir pozitif vaka çıkmadığını açıkladı.

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Son Dakika | Trabzonspordan corona virüsü açıklaması: Pozitif vaka çıkmadı

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