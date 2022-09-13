Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da yönetim toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Abdullah Avcı
Son Dakika: Trabzonsporda yönetim toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:16

Avrupa'da ve Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor yönetimi, saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak geniş kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, alınan saha sonuçları moralleri bozdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet ve ardından Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında oynanan futbol ve alınan mağlubiyetle kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor'da yönetim kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde Crvena Zvezda ile oynanacak maç öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Avrupa'da ve ligde alınan kötü sonuçların nedenlerini masaya yatıracak olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'dan geniş bir rapor alacak.

Avcı'nın raporu doğrultusunda saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmeleri değerlendirecek olan yönetim kurulu yol haritasını belirleyecek.

Abdullah Avcı: “Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız”Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, “2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız” diye konuştu.
daha fazla video içinAbdullah Avcı: “Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız”
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Abdullah Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles