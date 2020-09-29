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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan yok, Ekuban döndü

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Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen’in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet de takımdan ayrı çalıştı.

EKUBAN TAKIMA DÖNDÜ
Bu arada Trabzonspor’da yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan Ekuban, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ganalı forvet oyuncusunun Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.



NEWTON’DAN ANTRENMANDA DA HÜCUM OYUNU
Trabzonspor’da daha önce hücum futbolu oynatmak istediğini açıklayan teknik direktör Eddie Newton, antrenmanlarda da öğrencilerine sık sık hücuma yönelik uyarılarda bulunuyor. Savunmaya da hücum hattından başlamaları gerektiğini vurgulayan Newton, top kendilerindeyken futbolculardan içeriye ve rakip arkasına koşular yapmasını istiyor.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika | Trabzonsporda Uğurcan yok, Ekuban döndü

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