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Haber Giriş: 25.07.2020 - 23:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maçın ardından konuştu.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Şampiyonluğu kaçırdığımıza mı üzüleyim, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağımıza mı sevineyim bilemiyorum. Yorucu bir sezon oldu. Çok iyi götürmeye çalıştık, ben kefilim hepimiz herşeyimizi ortaya koyduk. Sakatlığımız oldu, çok şeyler yaşadık. Olmayanların yerine oynayanlara kefilim. Galibiyetle kapattık sezonu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Sörloth gol kralı oldu onu da tebrik ediyorum. Kupa maçımızda en iyi performansımızı gösterip taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

Uğurcan Çakır transfer sorusuna ise "Öncelikle benim ne düşündüğüm değil kulübümüzün ne düşündüğü önemli. Buranın ekmeğini yedim yiyorum. Teklifler gelirse oturur konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

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