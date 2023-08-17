Son Dakika: Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas'ın maliyeti belli oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;
2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.