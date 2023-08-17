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Son Dakika: Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas'ın maliyeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Taxiarchis Fountas
Son Dakika: Trabzonsporda Taxiarchis Fountasın maliyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 12:29

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Son Dakika: Trabzonsporda Taxiarchis Fountasın maliyeti belli oldu

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#Trabzonspor#Transfer#Taxiarchis Fountas

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