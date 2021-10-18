Son Dakika: Trabzonspor'da sakatlık açıklaması! Bruno Peres ve Nwakaeme...

Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır."
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