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Son Dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı! Teklif arttı, yeni sözleşme...

#Trabzonspor#Yeni Sözleşme#Nwakaeme
Son Dakika: Trabzonsporda Nwakaeme heyecanı Teklif arttı, yeni sözleşme...

Hatay maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın, Nwakaeme ile aynı uçakta İstanbul’a dönmesi ‘Yeni kontrat yakın’ yorumlarını güçlendirirken, Trabzonsporlular’ı heyecan sardı.

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2-0’lık Hatayspor galibiyetinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dönüş yoluna geçerken, İstanbul uçağında ikilinin arasında sürpriz birisim vardı: Anthony Nwakaeme...

Fanatik'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan ve ülkesi Nijerya’ya gidecek olan 32 yaşındaki yıldız, uçakta Ağaoğlu ve Doğan ile koyu bir sohbete koyuldu. İstanbul’a indiklerinde ise Başkan ve Nwakaeme arasındaki samimi diyalog, apronda devam etti. Bu görüntüler “Yeni kontrat yakın’ yorumlarını güçlendirirken, Trabzonsporlu taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı.

Teklifi artırdılar

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile uzun süredir görüşme halinde bulunan Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme’ye en son 1.5 milyon Euro artı 750 bin Euro senelik imza parası teklif etmişti. Bu rakamın, çeşitli bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Nwakaeme’nin Nijerya dönüşünde bu teklife kesin yanıt vermesi bekleniyor.

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#Trabzonspor#Yeni Sözleşme#Nwakaeme

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