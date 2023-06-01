Son dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik futbolu bırakıyor!

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Trabzonspor ile geçen sezon kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Marek Hamsik, bu sabah düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Slovak futbolcu Hamsik'in açıklamaları şu şekilde:

Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağımın haberini paylaşmak için buradayız. Böyle bir karar alabilmek benim adıma kolay değil. Ailemle oturup konuştuk ve artık babanın eve dönmesi gerektiğini söylediler. Benim için harika bir yolculuk oldu. Trabzonspor benim oynadığım son kulübüm olacak. Cumartesi günü iç sahada oynayacağımız maç, benim adıma iç sahada oynayacağımız son maç olacak.

Doğar doğmaz ilk aklımdan geçen futboldu. Bu benim kaderimdi. 4 yaşında başladım kariyerime, büyük hayallerim vardı. Hedeflerime tırmanarak buna erişebildiğimi düşünüyorum. Bütün oynadığım futbol kulüpleri bana formalarını verdikleri ve bana bu şansı verdikleri için birer birer teşekkür etmek istiyorum. Aileme ve bana yakın olan arkadaşlarıma, bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bana inandıkları ve destek oldukları için. Artık son ana geliyorum. Bu son anları, son maçların tadını çıkartacağım. Şu an ağlamıyorum belki ama hem çok mutlu hem de çok gururluyum.

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Marek Hamsik'in kariyeri

Futbola şimdilerde kendi ismini taşıyan yerel bir futbol akademisinde başlayan Hamsik, Bratislava altyapısına girdikten sonra kendisini gösterip A takıma kadar yükseldi. 2004 yılında 500 bin euro bedelle Brescia altyapısına transfer olan Slovak yıldız orada da A takıma yükselip 2007 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu. İtalyan deviyle özdeşleşen Hamsik, Şubat 2019'da 20 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Yifang'ın yolunu tuttu. 2021 başında Göteborg ile Avrupa'ya dönen Hamsik, 2021 yazında da Trabzonspor'a imza attı.

Kariyerinde ilk ve tek lig şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşayan Hamsik, İtalya'da iki kez İtalya Kupası zaferi ve 1 kez İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı. Slovak futbolcu ülkemizde lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa zaferi de yaşadı.

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Hamsik, ülkesi Slovakya'da 8 kez yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Kulüp kariyerinde toplam 709 maça çıkan Hamsik, 144 gol atıp 112 asist yaptı. Hamsik'in 136 kez giydiği Slovakya A Milli Takımı formasıyla ise 26 gol ve 20 asisti bulunuyor.