Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da iç transfer! Uğurcan Çakır'a dev zamlı yeni sözleşme...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Yeni Sözleşme
Son Dakika: Trabzonsporda iç transfer Uğurcan Çakıra dev zamlı yeni sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 11:28

Avrupa’dan beklenen teklif gelmedi, yönetim harekete geçti. Trabzonspor, takımın çifte kupalı kaptanı Uğurcan Çakır’ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 26 yaşındaki eldivenin maaşına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor ’un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır’ın geleceği belli oldu. Bordo-Mavililer, transfer dönemi içerisinde Avrupa’dan istenilen seviyede resmi bir teklif gelmeyen Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavililer’in büyük gelir elde etmeyi planladığı Uğurcan Çakır’ın adı birçok Avrupa ekibiyle anılmasına rağmen ayrılık ihtimalinin ortadan kalkması sonrasında harekete geçen Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki Milli kalecinin maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalayacak.

9 milyon TL kazanıyor

Bordo-Mavililer’den yıllık 9 milyon TL kazanan 26 yaşındaki kalecinin yapılacak yeni zamla maaşının 20 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Uğurcan’ın 2024’te bitecek sözleşmesinin 2026 olarak revize edilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Uğurcan, konuyla ilgili olarak geçen yaz yaptığı açıklamada, “Ertuğrul Başkan (Ertuğrul Doğan) ile sözleşmeyi konuştuk. Söylediler düzelteceklerini tabii ki. Çünkü maaş dengesi var. Ve Trabzonspor da zaten hakkımız olanı veriyor. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten konuştuk bu konuyu” ifadesini kullanmıştı. Uğurcan daha önce gelen teklifler için, “Kulübümün menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım. Bu takım beni bu noktaya getirdi” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Yeni Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel