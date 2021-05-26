Son dakika: Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Peres imzayı attı! Yıllık ücretleri belli oldu

Gervinho ve Bruno Peres, düzenlenen imza töreniyle resmen Trabzonsporlu oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla yapılan törende Ağaoğlu ve iki yeni transfer açıklamalarda bulundu. Törenin ardından iki oyuncunun sözleşme detayları KAP'a bildirildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Trabzonspor Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Gervinho 27, Bruno Peres ise 33 numaralı formaları giyecek.

İMZA TÖRENİNDEN AÇIKLAMALAR

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Uzun görüşmelerden sonra iki transferimizle karşınızdayız. Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz var. Kucka'yı onlara satmıştık. Görüşmelerde yardımları oldu. Gervinho ve Bruno'ya, eşlerine teşekkür ediyorum. Trabzonspor önemli bir camiadır. Trabzon'da kaldıkları süre içerisinde Trabzon halkının ne kadar yardımsever ve kabullenici olduklarını yakından göreceklerdir. İki oyuncumuzun takıma katılmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İmzadan sonra ülkelerine gidip tatil yapacaklar. Sonrasında onları zorlu bir lig bekliyor. Süper Lig beklenenden daha zor bir lig. Savaşa hazır bir şekilde gelmelerini bekliyorum. Hayırlı olsun.

Bruno Peres'in açıklamaları şu şekilde:

Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ediyorum. Trabzonspor ailesinin bir parçası olmak gurur verici. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde bir savaşçı olacağımın sözünü verebilirim. Uzun bir sezon olacak. Kolay olmayacak. Geçmişimizi de düşündüğümüz zaman büyük başarılara ulaşacağımıza eminim. Herkese teşekkür ederim.

Gervinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum için mutluyum. Burada çok konuşmak istemiyorum. Sahada konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım bir proje oldu. Başkanımıza teşekkür ederim. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Onlarında bana yardımcı olacaklarını biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Parma'ya da teşekkür ediyorum sağladıkları kolaylık için. Ailem ve ben burada mutluyuz. Trabzonspor'a teşekkür ederim.