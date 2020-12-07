Son Dakika | Trabzonspor'da Ekuban'dan Abdullah Avcı itirafı!

Trabzonspor'un golünü atan Ekuban'ın açıklamaları şu şekilde:

Hayal kırıklığına uğradığımız bir maç oldu. 2-0'ı yakalayacak şanslarımız oldu. Ben de girdim böyle bir pozisyona ama atamadık. Her hafta daha iyiye gitmek için çalışıyoruz. Gelecek hafta galip gelerek bugünü unutmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz.

Forvet arkası oynaması hakkında

Dün hocamızla görüştüğümüzde kendisine de söyledim. Bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynamak istiyorum. Forvet arkasında görev verdi ve elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Bu her zaman için geçerli. Nerede görev alırsam orada oynamak için elimden geleni yapacağım.