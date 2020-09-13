MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan hakem ve Sörloth açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan hakem ve Sörloth açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan hakem ve Sörloth açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan hakem ve Sörloth açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton maçı değerlendirdi.

İşte Eddie Newton'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları

Kırmızı kart oyun planınızı etkiliyor. Özellikle kolay verilmiş ve penaltı ve sonrasında çıkan kırmızı kart. Bir takımı iki kez cezalandırmış oluyorsunuz. Çok basit bir karar. İlk yarıda oyunun tamamen hakimiydik. Devrede de planımızı yapmıştık ama gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası oyunumuz düştü.

MOURINHO'NUN SÖRLOTH AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Mourinho'nun 'Sörloth'u istemediğimizi söyleyemem' yönündeki açıklamalarıyla ilgili görüşü sorulan Newton; "Çok zor bir durum. Sörloth adına konuşmam doğru olmaz. Birçok kulüp onu istiyor. Yapmamız gerekeni yapıp yolumuza bakacağız. Mourinho'nun dedikleriyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Ne olursa ona göre hazırlığımızı yapıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Son Dakika | Trabzonsporda Eddie Newtondan hakem ve Sörloth açıklaması

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle