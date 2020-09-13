Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan hakem ve Sörloth açıklaması!

İşte Eddie Newton'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları

Kırmızı kart oyun planınızı etkiliyor. Özellikle kolay verilmiş ve penaltı ve sonrasında çıkan kırmızı kart. Bir takımı iki kez cezalandırmış oluyorsunuz. Çok basit bir karar. İlk yarıda oyunun tamamen hakimiydik. Devrede de planımızı yapmıştık ama gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası oyunumuz düştü.

MOURINHO'NUN SÖRLOTH AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Mourinho'nun 'Sörloth'u istemediğimizi söyleyemem' yönündeki açıklamalarıyla ilgili görüşü sorulan Newton; "Çok zor bir durum. Sörloth adına konuşmam doğru olmaz. Birçok kulüp onu istiyor. Yapmamız gerekeni yapıp yolumuza bakacağız. Mourinho'nun dedikleriyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Ne olursa ona göre hazırlığımızı yapıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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