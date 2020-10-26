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Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton takımın başında!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton takımın başında!
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Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Eddie Newton, haftanın ilk antrenmanında takımın başında yer aldı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından görevinden alınacağı iddia edilen Eddie Newton konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton haftanın ilk antrenmanında takımın başında yer aldı.

Son Dakika | Trabzonsporda Eddie Newton takımın başında

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