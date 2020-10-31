Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı!

Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi.

Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor Yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

GÜNDEMDE TAMER TUNA VAR

Öte yandan Trabzonspor'da Tamer Tuna sesleri yükselmeye başladı. TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni teknik direktör olarak düşündüğü ilk isim Tamer Tuna... Genç teknik direktör, son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonunda istifa iddialarına cevap vermişti.

Newton, ''Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit. Başarı durumu, sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarılı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz. İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim.'' sözlerini kullanmıştı.

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