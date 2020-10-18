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Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı!
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Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika | Trabzonsporda Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı

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