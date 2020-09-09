Son Dakika | Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!
Trabzonspor'un yeni transferleri Marlon ve Anders Trondsen, sakatlıkları nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
Trabzonspor’un bugünkü antrenmanında sakatlanan yeni transfer Trondsen çalışmayı yarım bırakırken Marlon'dan da kötü haber geldi.
Asist Analiz’in ilk edindiği bilgiler; Trondsen’in çapraz bağının koptuğu yönünde. Yarın çekilecek MR ile birlikte Norveçli oyuncunun sakatlığı netliğe kavuşacak. Eğer çapraz bağı koptuğu belirlenirse; Anders Trondsen’in 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
25 yaşındaki orta saha, 17 Ağustos’ta 950 bin Euro karşılığında Norveç’in Rosenborg takımından transfer edilmişti.
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