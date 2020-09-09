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Haber Giriş: 09.09.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!
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Trabzonspor'un yeni transferleri Marlon ve Anders Trondsen, sakatlıkları nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor’un bugünkü antrenmanında sakatlanan yeni transfer Trondsen çalışmayı yarım bırakırken Marlon'dan da kötü haber geldi.

Asist Analiz’in ilk edindiği bilgiler; Trondsen’in çapraz bağının koptuğu yönünde. Yarın çekilecek MR ile birlikte Norveçli oyuncunun sakatlığı netliğe kavuşacak. Eğer çapraz bağı koptuğu belirlenirse; Anders Trondsen’in 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

25 yaşındaki orta saha, 17 Ağustos’ta 950 bin Euro karşılığında Norveç’in Rosenborg takımından transfer edilmişti.

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