Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth depremi!

Süper Lig’de 2020- 21 sezonunu bugün Beşiktaş maçıyla açacak olan Trabzonspor’da dev karşılaşma öncesinde Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Geride kalan sezonu gol kralı olarak tamamlayan Norveçli yıldız milli maç için gittiği ülkesinden geri dönmedi. Bonservisi Crystal Palace’da bulunan ve 2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynaması durumunda 6 milyon Euro’ya Trabzonspor’un bonversivini alma hakkı bulunan Sörloth ile Red Bull Leipzig uzun süredir yakından ilgileniyordu. Bordo mavililer de 24 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili resmi siteden şu açıklamayı yayınladı:

Cuma dönmesi gerekiyordu

Sörloth için RB Leipzig’den resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetimimiz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz milli takımın kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin perşembe günü sonuçlanacağını ve cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Yönetim acil olarak toplandı

Bugün (dün) itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.” Bu gelişmelerin ardından Trabzon yönetimi olağanüstü toplanarak Sörloth krizini masaya yatırdı. İlk olarak 17+3 milyon Euro öneren sonra rakamı 18+5 milyon Euro’lya revize eden Leipzig’in son olarak rakamı 20+4 milyon Euro’ya çıkardığı öğrenildi. Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Trabzon ve bonservisine sahip olan Crystal Palace’ın Bundesliga ekibinden gelecek paranın nasıl bölüşüleceği ile ilgili olarak taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.